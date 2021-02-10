Производство iPad сокращено вдвое. Что произошло?

389

Ради iPhone 13 урезали выпуск планшетов

Рынок смартфонов живет в условиях дефицита чипов и комплектующих, в этом принято винить пандемию. Чипмейкеры не могут справиться с ростом заказов, многие процессоры продаются прямо с колес и за ними выстроилась длинная очередь.

Читать также: Ничего не меняется: Apple зарабатывает больше всех на смартфонах ﻿

Казалось, что вся эта истерия с нехваткой компонентов никак не коснулась Apple, ведь она проявила дальновидность и раньше всех разместила заказы на чипы и прочие комплектующие для выпуска своих устройств. Поговаривают, что конвейеры TSMC работают на полную, только бы удовлетворить заказ Apple, тогда как прочие производители «нервно курят в сторонке» в ожидании своей очереди.

Но оказалось, что дефицит компонентов добрался и до Купертино, закупить все впрок ей не удалось. Отраслевые источники сообщают, что Apple сократила практические вдвое выпуск iPad, а все для того, чтобы сэкономить на компонентах, которые пойдут на выпуск серии iPhone 13. Компания хочет нарастить выпуск смартфонов, спрос на которые достаточно высок. Тогда как iPad не так востребован среди пользователей.

Тем же, кто решится заказать iPad сейчас, придется ожидать минимум до середины декабря. Эксперты не исключают и того, что в дальнейшем срок ожидания может увеличиться. Аналитики заявили, что глобальная нехватка микросхем может сохраниться и в следующем году, поэтому покупателям придется привыкнуть к долгим срокам доставки продуктов Apple и других технологических гигантов.

Читать также: iFixit изучили «начинку» салфетки для очистки дисплеев от Apple ﻿

Ранее Тим Кук уже заявил о том, что ограниченные предложения комплектующих из-за производственных проблем и задержек в цепочке поставок, уже стоили компании в третьем квартале нынешнего года $6 млрд недополученной выручки. Несмотря на все проблемы, Apple надеется, что ей все же удастся продать рекордное количество iPhone и в преддверии рождественского сезона призывает делать заказы заранее.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: phonearena