Прощай, Vsmart. Еще одна компания покидает рынок смартфонов

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Вьетнамский бренд Vsmart прекращает выпуск мобильных устройств

Кладбище брендов, которые покинули рынок смартфонов пополнилось еще одной компанией. Завязать с производством мобильных устройств решила вьетнамская Vinsmart. Похоже, что производитель признал, что достичь успеха на поприще мобильников у него не получится и намерен сосредоточиться на развитии других направлений.

Президент и генеральный директор холдинга Vingroup, в состав которой входило подразделение Vinsmart заявил, что производство смартфонов и смарт-телевизоров больше не несет в себе прорыва и не создает уникальные ценности для пользователей. Теперь в приоритетах у компании будет создание умных автомобилей, домов и городов. Именно за этим будущее и тут Vingroup хочет сделать прорыв.

Компания Vinsmart занялась производством смартфонов Vsmart в июне 2018 года и за менее чем три года вывела на рынок 19 моделей устройств, а в число стран, где официально они продавались входила Россия и США. Интересно, что у себя на родине во Вьетнаме доля компании превышала 10% и она была четвертой по популярности, уступая только Samsung, Oppo и Vivo.

Vsmart стал очередным производителем, который не смог долго продержаться в реалиях жесткой конкуренции на рынке смартфонов. Компания делала всякие безликие бюджетники и в премиальный сегментне не лезла, а спрос на ее продукты держался на пользователях, которые обладали минимальным бюджетом на покупку. Сил и ресурсов у компании на создание смартфонов, видимо, нет.

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Источник: bloomberg