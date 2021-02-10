Прошла глобальная презентация Xiaomi в рамках MWC, чем удивили?

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Наконец-то Xiaomi выпустило свои новинки на глобальный рынок, цены впечатляют

Компания Xiaomi провела свою презентацию глобальных устройств в рамках презентации MWC 2023. Никаких сюрпризов событие не принесло, мы знали, какие это будут устройства их технические характеристики и даже ожидаемые цены. Презентация лишь подтвердила все ранее существовавшие истоки. Главной фигурой этого заведения была линейка флагманов Xiaomi 13.

Анонсировали сразу три смартфона: Старшим в семействе будет модель Xiaomi 13 Pro с ценой в 1299€ (на 56% больше китайской) средняя модель без приставки Pro обойдется в 999€ (здесь разница самая большая 70% с китайской) и младшая Xiaomi 13 Lite 499€ (на 53% дороже). В открытую продажу новинки поступят 8 марта, но младшая версия Попала к нам к презентации и мы сделали на нее развернутый обзор на нашем YouTube канале, где вы сможете узнать о ней во всех подробностях.

Также в рамках презентации были представлены наушники Xiaomi Buds 4 Pro за 249€, Стильные круглые умные часы на Real Time OS Xiaomi Watch S1 Pro за 299€ и новую версию электросамоката компании за 999€. Большинство новинок можно заказать в крупных сетевых магазинах в Украине.

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Источник:﻿mi.com