Прозрачный Nubia Red Magic 7 для эстетов

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Вспомнили идею с прозрачным корпусом

На 17 февраля назначили премьеру серии Nubia Red Magic 7, которая станет лакомым кусочком для геймеров. Ни по позиционированию, ни по стоимости назвать будущие аппараты массовыми нельзя. Это нишевое предложение для поклонников игр. Компания продолжает тизерить предстоящую презентацию и сегодня показала специальную версию Red Magic 7 Deuterium Front Transparent Edition.

Производитель позиционирует аппарат как «самый дорогой игровой флагман 2022 года». Его фишкой станет прозрачная тыльная панель, которая якобы открывает взору чип Snapdragon 8 Gen 1, вентилятор с RGB-подсветкой и прочие компоненты. Почти наверняка это муляж и на обратной стороне тыльной панели установят печатную плату, которая имитирует внутренние компоненты смартфоны.

Известно, что все смартфоны серии Nubia Red Magic 7 предложат 6,8-дюймовый OLED-экран, восьмиядерный чипсет Snapdragon 8 Gen 1, до 18 Гб оперативной памяти, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 165 Вт. На полную зарядку аккумулятора уйдет всего 15 минут. Основная камера у всех новинок должна быть тройной и в качестве главного модуля может выступить сенсор на 64-мегапикселя.

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Источник: sparronews