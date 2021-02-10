Прозрачный OnePlus 9 Pro: странный троллинг или ошибка маркетологов?

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Маркетологи OnePlus явно сторонники саркастичной и вирусной рекламы

Как вы помните, Карл Пей, один из основателей OnePlus, отправился в свободное плавание и создал свой стартап про аудио, получивший название Nothing. В конце июля компания представила свой первый продукт наушники Nothing ear (1), где во главу угла поставили полупрозрачный дизайн. Смотрится стильно и необычно. Но не исключено, что расстались Карл Пей и нынешнее руководство OnePlus/Oppo не на хорошей ноте.

Сегодня на странице в Instagram компания OnePlus опубликовала фоточку OnePlus 9 Pro с прозрачной тыльной крышкой. А сопроводили снимок сообщением: «Цвет OnePlus. Скоро». Сама прозрачная тыльная панель выглядит дико и имеет «горб» или отсек для аккумулятора. Похоже, что изготовлена «спинка» из пластика с фиолетовым отливом. Именно расцветка и позволила строить догадки, что компания может выпустить OnePlus 9 Pro в сиреневом цвете.

Но нашлись те, кто посчитал, что маркетологи компании позволили себе потроллить Карла Пея и наушники Nothing ear (1). Для интриги с новой расцветкой OnePlus 9 Pro они вполне могли придумать другой трюк, но сделали так, что сложно избавиться от ассоциации с первым продуктом от стартапа сооснователя OnePlus. Как демонстрация того, смотрите, каким мог быть уродливым продукт OnePlus, останься Карл Пей в компании и претвори в жизнь фантазию с прозрачным корпусом. Что думаете, неудачный троллинг или просчет маркетологов?

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Источник: instagram