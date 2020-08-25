PUBG Mobile ждет крупное обновление

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Одна из самых известных мобильных игр получит долгожданное обновление.





Playerunknown's Battlegrounds (PUBG), может, и растеряла свою популярность на ПК, но мобильная версия шутера продолжает оставаться одной из самых успешных игр на планете. А скоро она еще и получит крупное обновление, уйдя из статуса 0.1.х. Версия 1.0 обещает огромный прирост производительности и другие преимущества.

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Разработчики китайского техно-гиганта Tencent, выпускающего PUBG, заявили, что обновление 1.0 запланировано на 8 сентября, и оно принесет увеличение уровня FPS вплоть до 30 процентов, а также уменьшение лагов до 76 процентов, конечно, в зависимости от типа используемого устройства.





«Частицы, дым, воздушные взрывы, искры от выстрелов и <…> делают каждый выстрел более реалистичным», - говорится в пресс-релизе. «Модернизация освещения и качества текстур оживят внешний вид растительности, неба и воды. Модели также были улучшены, чтобы обеспечить более реалистичные ощущения <…>».

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Игра также получит ряд визуальных и дизайнерских изменений, включая усовершенствования главного экрана и переработку дизайна парашютов, улучшения анимации бега и других движений персонажа.

С момента своего выхода в 2018 году, PUBG Mobile стала одной из самых успешных игр на планете, перебив популярность оригинальной версии для ПК с доходом в 1,3 миллиарда долларов в прошлом году. В настоящее время игра насчитывает более 600 млн. скачиваний и 50 млн. активных игроков.





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Источник: XDA



