Пять трендов, которые определят будущее телекома в сети

83

Коронавирус и карантинные ограничения наложили свой отпечаток практически на все сферы деятельности, заставив компании искать новые пути развития бизнеса. Новые реалии вынуждают игроков рынка отыскивать новые площадки для трансляции контента, в частности, сфокусироваться на онлайн-кинотеатрах и интернет-платформах.

Эксперты уже говорят о том, что игрокам телекома придется не только учиться работать в различных сегментах, но и учитывать предпочтения пользователей. О том, какие же тренды будут задавать тон в будущем на рынке телекома, рассказал один из руководителей компании Триколор Андрей Нестеров.

Эфирное ТВ-вещание сдает позиции

Развитие интернета неизбежно повлечет за собой миграцию ТВ-контента в сеть. Более того, изменится сам принцип потребления информации. Теперь пользователь хочет сам решать, что ему смотреть и выбирать тот контент, который ему интересен и не зависеть от эфирной сетки вещания. Среди исключений можно назвать только трансляции по принципу «здесь и сейчас».

Как быстро это произойдет, напрямую зависит от того, как быстро будет распространяться Интернет, и расти зона покрытия. На сегодняшний день, увы, стабильный 4G сигнал все еще роскошь и даже крупные города-миллионники не всегда могут похвастаться такой привилегией. Но это не мешает операторам кабельного и спутникового вещания развивать собственные онлайн-площадки, как «запасной аэродром».

Уникальность — главное

Уникальный контент — то, что хочет получить потребитель. Осознавая это, практически все ТВ-операторы начали создавать собственные оригинальные проекты и заключают эксклюзивные контракты с зарубежными платформами. Пакет должен минимум на треть состоять из собственных ТВ-каналов, чтобы пользователю он был интересен.

Только за первые три квартала нынешнего года количество платных видеосервисов в России выросло вдвое. Это наглядно показывает, что потребитель готов платить за контент, но только если он интересен. Поэтому понятно, почему ряд общедоступных эфирных каналов из первого и второго пакета мультиплексов существуют за счет государственных дотаций. Только так они могут выжить, но вот смогут ли они вернуть интерес пользователей, большой вопрос.

Контент по предпочтениям

Все большую популярность обретают тематические каналы. Причем это заметно не только в рамках отдельных контент-блоков (спорт, детские передачи, путешествия), но и в рамках отдельных групп. Так, теперь кино пытаются разделять по жанрам: комедия, мелодрамы, боевики, драмы и т.д. Веб-версии и приложения дают еще одно преимущество — рекомендации. Потребитель получает сообщения о том, какой контент посмотреть исходя из его предпочтений. В числе достоинств таких версий также стоит отметить возможность интерактивного управления эфиром (доступ к архиву, перемотка или постановка на паузу).

ТВ-приложения против онлайн-кинотеатров

В будущем появится гибридный формат мультиплатформенных площадок. Причина — онлайн-кинотеатры стали активно предлагать ТВ-вещание, а операторы взялись за развитие собственных онлайн-кинозалов. Все это приведет к ужесточению конкурентной борьбы, где на первый план выйдет уникальный контент и гибкое ценообразование. Не все смогут выстоять, поэтому мы увидим поглощение и слияние различных игроков на рынке.

Монополия интернет-рекламы

В числе перспективных направлений рынка рекламных услуг — интернет-реклама. Повышенный интерес к ней со стороны крупных игроков рынка объясним и объективен. Но, увы, правила игры на нем далеки от понятий свободного рынка. Так, осенью Госдума должна рассмотреть законопроект о «Витрине-ТВ», который позволит одной коммерческой структуре контролировать работу всех ТВ-операторов, чьи каналы входят в состав первого и второго мультиплексов. В итоге она получит доступ к конфиденциальной информации через внедрение программного обеспечения, а также сможет единолично решать вопрос с размещением рекламы в различном контенте.

Подобная идея существовала еще пять лет назад, когда планировалось создать одного продавца ТВ-рекламы. Сегодня мы наблюдаем очередную попытку создать искусственную монополию, но уже в интернете. Чем чреват успех этой затеи? Отказ от принятия условий «Витрина ТВ» приведет к тому, что площадки вещания вынуждены будут отказаться от первых 20 каналов в пакетах.

Можно ли будет восполнить образовавшуюся брешь другим контентом? Более чем. Конечно, будут те, кто посчитает, что альтернативы 20 эфирным каналам нет. Но таких консерваторов становится все меньше. Сегодня потребитель хочет потреблять уникальный и интересный контент, а его источник — вещь малозначительная.



Источник: https://vc.ru/media/174213-5-trendov-telesmotreniya-v-internete﻿