Qualcomm хочет помочь Huawei выжить. А заодно и заработать на китайской компании

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Qualcomm лоббирует получение лицензии на сотрудничество с Huawei

Торговая война между США и Китаем и не думает утихать. На фоне санкций Huawei придется побороться за собственное существование и в перспективе она замахнулась на создание собственного производства чипов. Другого выхода у нее на сегодняшний момент нет. Но это долгий путь и нужно еще как-то дожить до этого момента. Сейчас компания попыталась по максимуму восполнить складские запасы и ей остается уповать, что Министерство торговли США все же снизойдет и выдаст поставщикам-партнерам лицензии на право сотрудничества с Huawei.

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Урвать свой куш в этой ситуации хочет и Qualcomm. До недавнего времени у американского чипмейкера и китайской компании были не самые теплые отношения, а все из-за споров в части сумм лицензионных отчислений на право пользования технологиями. Но компаниям удалось найти компромисс и урегулировать конфликт, итогом которого стало подписание долгосрочного лицензионного соглашения и выплата Huawei в адрес Qualcomm сумм задолженности по оплате отступных.

Теперь Qualcomm активно лоббирует вопрос получения ею лицензии, дающей право на работу с китайской компанией. Чипмейкер не прочь заработать и явно не заинтересован в том, чтобы конкуренты в лице MediaTek и, возможно, даже Samsung смогли поживиться в этой ситуации и упрочить свое положение на рынке. Удастся ли Qualcomm получить желаемую лицензию, сказать сложно. Накануне президентских выборов вряд ли Белый дом будет идти на какие-то послабления в отношении Huawei. Скорее всего, этот вопрос будет разрешен уже после выборов и во многом он будет зависеть от того, кто выиграет в президентской гонке в США.

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Источник: businesskorea