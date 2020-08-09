Qualcomm хочет поучаствовать в «дерибане» приличной доли на рынке чипов

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Шпионские и санкционные скандалы, фигурантом которых является Huawei и не думают утихать. Не так давно США нанесли очередной и один из самых болезненных ударов по компании — отлучение от чипов TSMC. Данная ситуация явно сыграла на руку MediaTek и, возможно, в выигрыше останется и Qualcomm.

Американский чипмейкер направил свои усилия на лоббирование собственных интересов в правительстве США. Цель — добиться разрешения поставлять аппаратные платформы Huawei. Об этом рассказало авторитетное издание The Wall Street Journal. Источник утверждает, что Qualcomm хочет, чтобы ей разрешили поставлять 5G-процессоры в адрес китайской компании. Причина вполне меркантильная. Чипмейкер не прочь подзаработать на поставках процессоров и не в восторге от того, что фактически конкурентам отдали на откуп нишу, оборот в которой оценивается в $8 млрд.

Первым шагом, направленным на возобновление партнерских отношений между Huawei и Qualcomm, стало то, что компании уладили спор, касающийся лицензирования. Китайская компания была в числе тех, кто был недоволен теми непомерными поборами, которые собирает Qualcomm с прочих компаний за право пользования разработками, защищенными патентами и принадлежащими чипмейкеру.

Теперь компаниям удалось договориться и был подписан долгосрочный договор о взаимном лицензировании. Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей, Huawei перечислит Qualcomm сумму в размере $1,8 млрд в счет погашения своей задолженности по лицензионным отчислениям.

Источники: reuters, wsj