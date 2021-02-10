Qualcomm может проститься с ядрами ARM в Snapdragon 8 Gen 4

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Qualcomm делает ставку на новую архитектуру процессоров

Qualcomm приобрела Nuvia, компанию, разрабатывающую ядра Oryon, за 1,5 миллиарда долларов в январе 2021 года. Недавний твит от инсайдера, по имени Revegnus, пролил свет на процессор Snapdragon 8 Gen 4, который, как ожидается, будет производиться с помощью технологического узла N3E TSMC.

Ожидается, что этот чип будет иметь свои ядра Oryon от Qualcomm, что может привести к 40% улучшению многоядерной производительности по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 . Это произойдет благодаря новой архитектуре и улучшению энергоэффективности в результате нового 3-нм техпроцесса TSMC.

По словам Revegnus, ожидается, что Snapdragon 8 Gen 3 наберет 6500 баллов в многоядерном тесте Geekbench 5. В свою очередь, ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 превысит отметку 9000 (точнее 9100), что на 40% выше. Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет восьмиядерным чипом с конфигурацией, включающим два производительных ядра Nuvia Phoenix (или Oryon) и шесть ядер Nuvia Phoenix (или Oryon) M'.

Есть вероятность, что этот процессор станет отдельной линейкой SOC в портфеле компании и будет предназначен для ноутбуков и будет составлять конкуренцию Apple M2. Поэтому будем ждать новой информации о будущих продуктах компании.

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Источник: gizmochina