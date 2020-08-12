Qualcomm, Nokia и Google инвестируют в смартфоны Nokia

527

HMD Global вернула марку Nokia на рынок смартфонов, но серьезного успеха за последние 2,5 года компания не достигла. Идея с реинкарнацией «легендарных» моделей и желание сыграть на «великом наследии» пользователям уже не заходят, они хотят видеть современные и самодостаточные решения по приятным ценам. А с этим у HMD Global не складывается.

Но даже достаточно слабый спрос на устройства Nokia позволил компании занять 13 строчку в мировом табеле рангов крупнейших смартфоностроителей, и ее доля на рынке оценивается в 1%. Капитализация HMD Global составила $1 млрд. На сегодняшний момент компания нуждается в инвестициях и действительно интересных устройствах.

Помочь деньгами решили Qualcomm, Nokia и Google. Как сообщают осведомленные источники, эти три компании инвестировали в HMD Global $230 млн. И это только первый транш, позже денег дадут еще. Выделенные же сейчас средства направят на создание массовых 5G-смартфонов, а также для налаживания партнерских отношений с сотовыми операторами.

Очевидно, что американский чипмейкер видит в HMD Global перспективного партнера, которому можно будет поставлять собственное железо. А для Google смартфоны Nokia последний оплот программы Android One на фоне потери интереса к этому проекту со стороны других производителей. Напомним, что на данный момент из крупных вендоров только Nokia упорно продолжает выпускать аппараты в рамках программы Android One. Та же Xiaomi могла потерять к ней интерес и отказаться от выпуска Mi A4.

Источник: reuters