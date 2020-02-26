Qualcomm обещает 70 устройств на базе Snapdragon 865. Названы 19 из них
В декабре прошлого года Qualcomm представила новый флагманский чип Snapdragon 865. Произошло это событие на ежегодном Snapdragon Tech Summit. Первые смартфоны с этим чипом на борту уже дебютировали, но до прилавков магазинов добрались только Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Realme X50 Pro 5G. Но уже совсем скоро к ним присоединяться флагманы серии Samsung Galaxy S20, iQOO 3, Sharp Aquos R5G и другие модели.
На волне появления смартфонов на базе Snapdragon 865 чипмейкер Qualcomm решил назвать те модели, которые предложат флагманскую SoC. В своем пресс-релизе он сообщил, что такие мировые производители как ASUS, Black Shark, Fujitsu, iQOO, Lenovo, Nubia, Oppo, Realme, Redmi, Samsung, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi и ZTE выбрали мобильную платформу Snapdragon 865 для своих, прежде всего, 5G-смартфонов 2020 года выпуска.
Обращаем внимание, что в этом списке не упомянуты компании Meizu, OnePlus, LG и HMD Global, которые также должны выпустить свои аппараты с флагманским чипом на борту.
Один из передовых процессоров для Android-смартфонов установили и установят в таких моделях:
- iQOO 3
- Black Shark 3
- Nubia Red Magic 5G
- Oppo Find X2
- Lenovo Legion
- Realme X50 Pro
- ASUS ROG Phone 3
- Redmi K30 Pro
- Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
- Sony Xperia 1 II
- Sharp Aquos R5G
- Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro
- ASUS Zenfone 7
- Vivo Apex 2020
- ZTE Axon 10s Pro
- FCNT arrows 5G
Но это не полный перечень тех гаджетов, в основе которых будет лежать платформа Snapdragon 865. По утверждению Qualcomm, сейчас разрабатывается более 70 устройств на базе этой платформы. Кроме того, на стадии проектирования находится 1750 устройств, в основе которых будут лежать чипы из 800 серии Snapdragon.
Источник: qualcomm.com
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