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Qualcomm обещает 70 устройств на базе Snapdragon 865. Названы 19 из них

26.02.2020 2056 1

В декабре прошлого года Qualcomm представила новый флагманский чип Snapdragon 865. Произошло это событие на ежегодном Snapdragon Tech Summit. Первые смартфоны с этим чипом на борту уже дебютировали, но до прилавков магазинов добрались только Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Realme X50 Pro 5G. Но уже совсем скоро к ним присоединяться флагманы серии Samsung Galaxy S20, iQOO 3, Sharp Aquos R5G и другие модели.


На волне появления смартфонов на базе Snapdragon 865 чипмейкер Qualcomm решил назвать те модели, которые предложат флагманскую SoC. В своем пресс-релизе он сообщил, что такие мировые производители как ASUS, Black Shark, Fujitsu, iQOO, Lenovo, Nubia, Oppo, Realme, Redmi, Samsung, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi и ZTE выбрали мобильную платформу Snapdragon 865 для своих, прежде всего, 5G-смартфонов 2020 года выпуска.

 

Qualcomm обещает 70 устройств на базе Snapdragon 865. Названы 19 из них


Обращаем внимание, что в этом списке не упомянуты компании Meizu, OnePlus, LG и HMD Global, которые также должны выпустить свои аппараты с флагманским чипом на борту.


Один из передовых процессоров для Android-смартфонов установили и установят в таких моделях:


  • iQOO 3
  • Black Shark 3
  • Nubia Red Magic 5G
  • Oppo Find X2
  • Lenovo Legion
  • Realme X50 Pro
  • ASUS ROG Phone 3
  • Redmi K30 Pro
  • Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
  • Sony Xperia 1 II
  • Sharp Aquos R5G
  • Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro
  • ASUS Zenfone 7
  • Vivo Apex 2020
  • ZTE Axon 10s Pro
  • FCNT arrows 5G

 

Но это не полный перечень тех гаджетов, в основе которых будет лежать платформа Snapdragon 865. По утверждению Qualcomm, сейчас разрабатывается более 70 устройств на базе этой платформы. Кроме того, на стадии проектирования находится 1750 устройств, в основе которых будут лежать чипы из 800 серии Snapdragon.

 

Источник: qualcomm.com

Qualcomm Snapdragon 865
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Ернат Карсыбаев
а где Ван Плас?
26.02.2020 11:12
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Qualcomm обещает 70 устройств на базе Snapdragon 865. Названы 19 из них