Qualcomm отменяет плату за лицензирование кодеров aptX и aptX HD на Android

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Большой шаг к окончательному отказу от разъема для наушников в смартфонах

Благодаря недавнему шагу компании, кодеры Qualcomm aptX и aptX HD, обеспечивающие высококачественный звук Bluetooth, теперь можно бесплатно использовать на устройствах Android. До этого производители устройств должны были платить лицензионную плату за использование кодеров в своих устройствах, причем комиссия достигала 6000 долларов США за единовременный платеж вместе с оплатой за каждое устройство.

Этот шаг означает, что любой разработчик, создающий прошивку на базе Android, теперь может добавить поддержку Qualcomm aptX или aptX HD. Теперь кодеры являются частью лицензии Android Open Source Project (AOSP) Apache и свободны для использования. Хотя это изменение может быть несущественным для обычного пользователя Android, оно может привести к появлению большего количества устройств, поддерживающих беспроводной аудиоформат hi-fi.

В первую очередь это позволит поддерживать hi-fi для бюджетных устройств и аудиоплееров с Android на борту. Возможно некоторые производители даже выпустят обновление прошивки, где добавят поддержку этого кодека.

Qualcomm пояснила, что хотя кодеры aptX и aptX HD теперь можно использовать бесплатно, компаниям все равно придется платить лицензионное собрание за использование других аспектов aptX, таких как декодер на приемном конце соединения Bluetooth.

То есть сами наушники или колонки поддерживающие этот кодек дешевле не станут, но популяризация формата за счет бесплатной установки на источники звука может подтолкнуть производителей аудиоустройств покупать лицензии.

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Источник:gizmochina