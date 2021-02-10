Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 станет первым бюджетником со скоростной памятью

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Новый представитель молодой серии Snapdragon 4 уже на подходе

Известный инсайдер Куба Войцеховский поделился с нами достаточно подробной информацией о будущем чипе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Внутренняя маркировка чипа SM4450, а кодовое название Clarence/Ravelin.

Вычислительные ядра оставят в той же конфигурации, что и у предшественника Snapdragon 4 Gen 1, но частоты поднимут на 10 процентов. Ядра Cortex-A78 будут 2.2 ГГц, а Cortex-A55 – 1.95 ГГц. Это станет возможно благодаря переходу на новый техпроцесс 4 нм, правда от Samsung.

Но сам по себе чип не слишком мощный и потому проблем с перегревом быть не должно, а вот энергоэффективность точно будет на высоте. Также инсайдер сообщает о новой графике Adreno 613, и вот здесь кроется самое интересное. Судя по маркировке графика будет хуже чем Adreno 619 в 4 Gen 1, но частоты обещают выше (955 против 825).

То ли компания уже и сама запуталась в своей маркировке, то ли инсайдер где-то недоглядел одну цифру, узнаем со временем. А что реально имеет большое значение это поддержка стандартов скоростной памяти LPDDR5 и UFS 3.1.

Не все знают, но повседневная скорость работы и запуска приложений в большинстве зависит именно от памяти, потому что мощности процессора уже хватает с запасом. Поэтому это значительный рывок в качестве бюджетного сегмента.

Точной даты релиза к сожалению пока не объявили, но учитывая столь подробную информацию чип находится уже на последних стадиях разработки и мы увидим его относительно скоро.

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Источник: twitter