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  • Ralme UI 4.0 на базе Android 13: Realme опубликовала дорожную карту обновлений своих смартфонов.

Ralme UI 4.0 на базе Android 13: Realme опубликовала дорожную карту обновлений своих смартфонов.

27.02.2023 57 0

 

Компания Realme изменила свои планы по обновлению смартфонов до актуальной на сегодняшний день версии realme UI 4.0. Флагманские устройства уже получили новую прошивку, а средний и бюджетный сегменты пока в ожидании. В статье с обзором новой прошивки realme UI 4.0 мы уже публиковали дорожную карту, но в новой – сроки изменились и, как ни странно, не в сторону увеличения, релиз наоборот перенесли на более ранние даты.

 

Realme_UI_4.0_Roadmap

 

Конечно, как всегда не обошлось без надписей мелким шрифтом. В первую очередь ранний доступ получат пользователи из Индии и после небольшого тестирования уже все остальные регионы. Но судя по тому, что компания обычно не очень затягивает с прошивками это дело недель, а не месяцев. Также есть бюджетные модели, которые получат последнюю версию Android 13, но останутся на 3 версии realme UI:

 

  • Realme C 31
  • Realme C 33
  • Realme C 35
  • Realme narzo 50A Prime

 

Realme-UI-4.0

 

Поэтому ждем обновления и будем сообщать вам если будут какие-то новости по этому поводу.

 

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Источник: EqualLeaks

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.02.2023

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Ralme UI 4.0 на базе Android 13: Realme опубликовала дорожную карту обновлений своих смартфонов.