Ralme UI 4.0 на базе Android 13: Realme опубликовала дорожную карту обновлений своих смартфонов.
Компания Realme изменила свои планы по обновлению смартфонов до актуальной на сегодняшний день версии realme UI 4.0. Флагманские устройства уже получили новую прошивку, а средний и бюджетный сегменты пока в ожидании. В статье с обзором новой прошивки realme UI 4.0 мы уже публиковали дорожную карту, но в новой – сроки изменились и, как ни странно, не в сторону увеличения, релиз наоборот перенесли на более ранние даты.
Конечно, как всегда не обошлось без надписей мелким шрифтом. В первую очередь ранний доступ получат пользователи из Индии и после небольшого тестирования уже все остальные регионы. Но судя по тому, что компания обычно не очень затягивает с прошивками это дело недель, а не месяцев. Также есть бюджетные модели, которые получат последнюю версию Android 13, но останутся на 3 версии realme UI:
- Realme C 31
- Realme C 33
- Realme C 35
- Realme narzo 50A Prime
Поэтому ждем обновления и будем сообщать вам если будут какие-то новости по этому поводу.
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Источник: EqualLeaks
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