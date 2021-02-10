Ralme UI 4.0 на базе Android 13: Realme опубликовала дорожную карту обновлений своих смартфонов.

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Компания Realme изменила свои планы по обновлению смартфонов до актуальной на сегодняшний день версии realme UI 4.0. Флагманские устройства уже получили новую прошивку, а средний и бюджетный сегменты пока в ожидании. В статье с обзором новой прошивки realme UI 4.0 мы уже публиковали дорожную карту, но в новой – сроки изменились и, как ни странно, не в сторону увеличения, релиз наоборот перенесли на более ранние даты.

Конечно, как всегда не обошлось без надписей мелким шрифтом. В первую очередь ранний доступ получат пользователи из Индии и после небольшого тестирования уже все остальные регионы. Но судя по тому, что компания обычно не очень затягивает с прошивками это дело недель, а не месяцев. Также есть бюджетные модели, которые получат последнюю версию Android 13, но останутся на 3 версии realme UI:

Realme C 31

Realme C 33

Realme C 35

Realme narzo 50A Prime

Поэтому ждем обновления и будем сообщать вам если будут какие-то новости по этому поводу.

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Источник: EqualLeaks