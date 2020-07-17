Раскрыты характеристики Huawei Enjoy 20

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Несмотря на то, что США делают все, чтобы уничтожить Huawei, компания продолжает созидать и не сбавляет темпов с анонсами новинок. На 26 июля назначена премьера Huawei Maimang 9, который на ряде рынков будет известен как Huawei Enjoy 20. Сведения о новинке появились на сайте сертификационного ведомства TENAA, и мы можем поделиться ими с вами.

Спецификации

Смартфон заключен в корпус с габаритами 170х78,5х8,9 мм и весит внушительные 212 грамм. Как для устройства с батарейкой на 4200 мАч, аппарат вышел увесистым. Отображать картинку призван 6,5-дюймовый ЖК-дисплей разрешением FullHD+. Упоминается неизвестной модели восьмиядерный чип и, по слухам, речь идет о Dimensity 800.

Регулятор указывает на то, что Huawei Enjoy 20 удостоился 4/6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителя вместимостью 64/128/256 Гб, сканера отпечатков пальцев на боковой грани, фронтальной 16-мегапиксельной камеры и системы из трех датчиков на задней панели 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Обещают поддержку двух симок, сетей 5G, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. По тем утечкам, что ранее появлялись в сети, смартфон предложит быструю 22,5-ваттную зарядку.

Источник: cnmo