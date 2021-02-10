Распаковка Realme GT Neo 3

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Комплект поставки стандартный

Вчера стало известно, что 22 марта состоится презентация Realme GT Neo 3. Компания не стала ждать, когда это сделают другие и опубликовала фото новинки, а также показала, что будет входить в комплект поставки.

Поставляться Realme GT Neo 3 будет в коробке, которая оформлена на манер упаковки для предшественника. Вместе с самим смартфоном в коробке покупатель найдет силиконовый чехол, зарядный блок, кабель, скрепку и будет информационная документация.

Также компания подтвердила, что realme GT Neo 3 предложит быструю зарядку мощностью 150 Вт и на то, чтобы зарядить батарейку на 50%, уйдет всего 5 минут. Декларируется безопасность зарядки благодаря 38 уровням безопасности, всесторонняя защита быстрой зарядки с независимой микросхемой управления зарядкой, аварийное отключение питания одной кнопкой, двойная связь FPC и рассеянный источник тепла для снижения потерь энергии. А чтобы гарантировать безопасность, технология прошла через горнило 41 тестов Rheinland.

Поставляться Realme GT Neo 3 будет с чипом Dimensity 8100 и фирменной оболочкой Realme UI 3.0 на базе Android 12, аккумулятором емкостью 4500 мАч или 5000 мАч в зависимости от версии. Основная камера предложит три датчика изображения 50 Мп (Sony IMX766, OIS) + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: sparronews