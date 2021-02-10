Realme GT Neo 3 станет гоночным болидом в мире смартфонов

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Официальный постер, раскрывающий дизайн Realme GT Neo 3

В этом месяце состоится премьера Realme GT Neo 3, о чем ранее сообщила сама компания. Новинка станет одним из первых аппаратов на рынке с чипом Dimensity 8100 и быстрой зарядкой на 150 Вт. Точную дату презентации компания еще не объявила, но выпустила тизер, демонстрирующий дизайн новинки.

Сам промо-плакат вице-президент Realme сопроводил постом:

«Впервые показан внешний вид realme GT Neo 3! Ключевая расцветка: Ле-Ман. В прошлом легендарные гонщики рисовали двойные полосы на топовых спортивных автомобилях, чтобы выразить свое стремление к скорости и веру в возможность переписать историю.

Сегодня мы взяли идею с двойной полосой и превратили ее в тотем, олицетворяющий производительность и скорость Realme GT Neo 3 Le Mans. Новая расцветка Le Mans и классический дизайн с двойной полосой, дань уважения легенде!»

Сам смартфон получил фиолетовый цвет и прямоугольную камеру с тремя датчиками на тыльной стороне. Здесь же нанесли две белые полосы на манер тех, которые мы видим на гоночных авто. Кроме расцветки Realme GT Neo 3 не предлагает внешне ничего, чтобы мы не видели ранее.

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Источник: weibo