Расстановка сил на рынке носимых устройств по итогам 2020 года

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Xiaomi лидер в сегменте наручной электроники, а Apple «тоннами» продает наушники

Компания Apple продолжает доминировать на рынке носимой электроники, но давление со стороны других производителей продолжает нарастать, следует из отчета аналитиков Canalys. И речь, прежде всего, идет о смарт-часах и «умных» браслетах, где концерн из Купертино оказался не на вершине рейтинга по итогам 2020 года.

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На первом месте оказалась Xiaomi с 37,7 млн проданных гаджетов и долей рынка 20,3%. Вторую строчку заняла Apple с долей рынка 19% и 35,2 млн реализованных устройств. Неожиданно видеть на третьем месте Huawei, которая несмотря на сложный для себя год умудрилась продать 32,2 млн гаджетов и занять 17,4% доли рынка. Но думаю, что никто не сомневается, что больше всех в этом сегменте зарабатывает Apple.

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Если брать во внимание сегмент TWS-наушников, то лидерству Apple тут ничего не угрожает, она больше всех продает гарнитур. Так, за весь 2020 год ей удалось реализовать 108,9 млн наушников и контролировать четверть рынка этих устройств. На втором месте оказалась Samsung с 38,3 млн проданных наушников и долей 8,9%. Замкнула же тройку лидеров Xiaomi, чья доля составляет 5,9% и в ее активе 25,4 млн реализованных гарнитур.

В целом же за прошлый год было продано 432,1 млн TWS-наушников и это на 19,8% больше, чем годом ранее. Уверенный рост популярности демонстрируют и смарт-часы и фитнес-трекеры — 9,9% за 2020 год.

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Источник: canalys