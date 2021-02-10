Расстановка сил на рынке смартфонов в Европе по итогам 2021 года

1026

Лидером остается Samsung и активно добавляет Realme

Последние данные аналитиков Counterpoint Technology Market Research о продажах смартфонов на территории Европы говорят о том, что рынок вернулся к восстановлению и по итогам прошлого года зафиксирован рост поставок. Но четвертый квартал оказался одним из худших за весь прошлый год и был зафиксирован спад на 1%.

По итогам четвертого квартала прошлого года лидером на европейском рынке смартфонов стала Samsung, чья доля составила 33%, и годовой прирост составил 11%. На втором месте оказалась Apple с результатом 32% против 30% годом ранее. Тройку лидеров замкнула Xiaomi, чья доля составила 15%, но это на 2% ниже того показателя, который компания показала по итогам четвертого квартала 2020 года.

На четвертом месте оказалась Oppo с долей 7% и на пятую строчку поднялась Realme, чья доля составила 2%. Рекордсменом же по росту поставок стала Vivo — 176%. Доля же компании на рынке Европы составила 2%.

Если рассматривать 2021 год в целом, то поставки мобильных устройств выросли на 8%. Первую строчку рейтинга крупнейших смартфоностроителей возглавляет Samsung с долей рынка 32%. Упрочила свое положение Apple, сумевшая довести свою долю до 26% и занять второе место в табеле рангов в Европе. Третьей стала Xiaomi с долей 20%, оставившая позади Oppo с долей 8%, Realme — 2% и Vivo — 1%.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: counterpointresearch