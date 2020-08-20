Разоблачаю лайфхаки Xiaomi! Как продлить работу батареи и ускорить смартфон

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Провожу собственный эксперимент и проверяю лайфхаки Xiaomi. Как продлить работу батареи и ускорить смартфон

Наверное, есть немало пользователей смартфонов Xiaomi, которые попадали в такую ситуацию, когда купленный аппарат не оправдывал ожиданий по части производительности и автономности работы. Бывает так, что реальность не всегда соответствует действительности. И как тут не прислушаться к «умельцам», которые обещают, что всего за пару простых манипуляций смартфон Xiaomi можно превратить в игрового монстра или марафонца по продолжительности «забега».

Вокруг автономности работы смартфонов до сих пор много вопросов. Ответы на них неоднозначны и многие пытаются найти способы «разгрузить» батарею. Множество мифов, связанных с работой аккумулятора, только сбивают с толку. Многие пытаются убедить, что продлить время автономной работы позволит закрытие неиспользуемых приложений и отключение рекламной активности MIUI. Мы на практике проверили самые популярные советы и выяснили насколько они эффективны, есть ли от них прок и действительно ли они приводят к увеличению срока службы батареи. И вынесли свой вердикт.

Автономность автономностью, но для кого-то производительность важнее. Сегодня разработчики игр пытаются оптимизировать их для работы на максимальном количестве устройств. Но если вы владелец бюджетного или уже не первой свежести гаджета, то велик шанс, что игровой производительностью своего устройства вы будете недовольны, игры он будет «тянуть вяло».

Но Xiaomi «позаботилась» о том, чтобы заставить игры работать на приемлемых и комфортных fps. Был разработан режим Game Turbo, который призван оптимизировать ресурсы смартфона при работе с игровыми приложениями. Мы протестировали режим для геймеров, а также проверили работу аппарата, если его отключить. Как оказалось, трюк с Game Turbo вещь бесполезная и он хорош только для маркетинга. А подробнее обо всем — на видео.

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