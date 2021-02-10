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Realme 11 Pro+ получит камеру на 200 Мп, гонка цифр продолжается

03.04.2023 89 0

СНОВА МЕГАПИКСЕЛЯМИ МЕРяЮТСЯ, НАДЕЮСЬ ЭТО ПОйдет на ПОЛЬЗУ﻿

На днях мы писали о первых истоках по поводу будущего смартфона Realme 11 Pro. Поначалу сертификацию прошла только обычная "прошка" и мы даже предположили, что версии плюс может не быть. Но сегодня поступила информация и о старшей модели и более подробных данных о младшем.

 

realme_11_pro

 

Мы можем увидеть, что младшая версия получит основную камеру на 108 Мп, а Realme 11 Pro+ еще больше - 200 Мп. Realme и Xiaomi как маленькие дети, соревнование циферками у них не останавливается ни на минуту. Redmi Note 12 turbo получил версию 16/1024 ГБ, чтобы не отставать от Neo 5 SE, теперь 11 Pro+ догоняет Redmi Note 12 Pro+ в разрешении камер.

 

realme_11_pro_i_11_pro+

 

Также стали известны и другие характеристики:

 

  • Габариты 162х74х8.2 мм, вес 183 грамма
  • 6.7-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей со сканером отпечатка пальца под ним
  • Батарея на 4870 мАч
  • Память от 6/128 ГБ до 16/1ТБ

  

Точная модель процессора к сожалению до сих пор неизвестна, но есть плохие новости, у китайских версий не будет 7 и 20 бэндов.

  

Применительно к дизайну здесь Realme каждый год придумывает что-то новое, и каждый раз это выглядит неплохо, вот и шайба сзади уже стала довольно привычной.

 

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Источник: EqualLeaks﻿

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 03.04.2023

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Realme 11 Pro+ получит камеру на 200 Мп, гонка цифр продолжается