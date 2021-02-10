Realme 11 Pro+ получит камеру на 200 Мп, гонка цифр продолжается

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СНОВА МЕГАПИКСЕЛЯМИ МЕРяЮТСЯ, НАДЕЮСЬ ЭТО ПОйдет на ПОЛЬЗУ﻿

На днях мы писали о первых истоках по поводу будущего смартфона Realme 11 Pro. Поначалу сертификацию прошла только обычная "прошка" и мы даже предположили, что версии плюс может не быть. Но сегодня поступила информация и о старшей модели и более подробных данных о младшем.

Мы можем увидеть, что младшая версия получит основную камеру на 108 Мп, а Realme 11 Pro+ еще больше - 200 Мп. Realme и Xiaomi как маленькие дети, соревнование циферками у них не останавливается ни на минуту. Redmi Note 12 turbo получил версию 16/1024 ГБ, чтобы не отставать от Neo 5 SE, теперь 11 Pro+ догоняет Redmi Note 12 Pro+ в разрешении камер.

Также стали известны и другие характеристики:

Габариты 162х74х8.2 мм, вес 183 грамма

6.7-дюймовый FHD+ AMOLED дисплей со сканером отпечатка пальца под ним

Батарея на 4870 мАч

Память от 6/128 ГБ до 16/1ТБ

Точная модель процессора к сожалению до сих пор неизвестна, но есть плохие новости, у китайских версий не будет 7 и 20 бэндов.

Применительно к дизайну здесь Realme каждый год придумывает что-то новое, и каждый раз это выглядит неплохо, вот и шайба сзади уже стала довольно привычной.

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Источник: EqualLeaks﻿