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Realme 11 Pro+ получит невероятный дизайн с кожаной крышкой, живые фото

22.04.2023 50 0

Настоящий флагманский облик за небольшие деньги

Буквально вчера мы писали об утечке фотографии Realme 11 Pro, а сегодня сеть наполнилась более качественными фото смартфонов серии Realme 11, которые раскрывают очень необычный премиальный дизайн будущего смартфона.

 

 

Первые фото в руках некоего китайского блоггера, получившего предрелизный аппарат на тест. Автор фотографий утверждает, что в его руках Realme 11 Pro+. На фото можно увидеть очень необычный дизайн с декоративной полоской по центру. Цвет спинки бежевый, рамка и модель камеры золотистые.

 

Скорее всего, переднюю часть именно аппарата с таким цветом мы видели на вчерашней фотографии, там тоже была золотистая рамка. Но еще интереснее оказалось другое фото, где смартфон Realme 11 Pro в том же цвете изображен крупным планом.

 

 

Понять что это версия без плюса помогла камера, там указано разрешение 100 Мп(11 Pro+ будет 200 Мп). Здесь можно увидеть кожаную текстуру задней крышки и декоративную полоску с узором.

 

Для бюджетного смартфона это очень нетипичная внешность, и пока неизвестно будут ли версии с обычными крышками, но теперь мы точно знаем, что упор на дизайн в этом поколении будет максимальным.

 

Новое поколение будет очень привлекательным, но все мы знаем, что наиболее популярные смартфоны в нашей стране это черные и серые, и кроме дизайнерских вариантов хотелось бы увидеть что-то более традиционное. А как вам такой дизайн новинок, купили бы себе или своей девушке такой?

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 22.04.2023

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Realme 11 Pro+ получит невероятный дизайн с кожаной крышкой, живые фото