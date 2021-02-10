Realme 11 Pro+ получит невероятный дизайн с кожаной крышкой, живые фото

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Настоящий флагманский облик за небольшие деньги

Буквально вчера мы писали об утечке фотографии Realme 11 Pro, а сегодня сеть наполнилась более качественными фото смартфонов серии Realme 11, которые раскрывают очень необычный премиальный дизайн будущего смартфона.

Первые фото в руках некоего китайского блоггера, получившего предрелизный аппарат на тест. Автор фотографий утверждает, что в его руках Realme 11 Pro+. На фото можно увидеть очень необычный дизайн с декоративной полоской по центру. Цвет спинки бежевый, рамка и модель камеры золотистые.

Скорее всего, переднюю часть именно аппарата с таким цветом мы видели на вчерашней фотографии, там тоже была золотистая рамка. Но еще интереснее оказалось другое фото, где смартфон Realme 11 Pro в том же цвете изображен крупным планом.

Понять что это версия без плюса помогла камера, там указано разрешение 100 Мп(11 Pro+ будет 200 Мп). Здесь можно увидеть кожаную текстуру задней крышки и декоративную полоску с узором.

Для бюджетного смартфона это очень нетипичная внешность, и пока неизвестно будут ли версии с обычными крышками, но теперь мы точно знаем, что упор на дизайн в этом поколении будет максимальным.

Новое поколение будет очень привлекательным, но все мы знаем, что наиболее популярные смартфоны в нашей стране это черные и серые, и кроме дизайнерских вариантов хотелось бы увидеть что-то более традиционное. А как вам такой дизайн новинок, купили бы себе или своей девушке такой?

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Источник: weibo