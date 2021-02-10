Realme 12 Pro+ победит все Xiaomi и Samsung! Poco X6 Pro – новая легенда уже готова! Новая версия iOS сломала iPhone!

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﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Несмотря на новогодние праздники, технологический мир без новостей нас на этой неделе не оставил. Многие компании и блогеры подводили итоги года по продажам и лучшим девайсам в разных категориях. Самым крепким оказался Pixel, а самым эстетичным внутри – iPhone. Также эксперты дали неутешительные прогнозы по ценам на электронику в 2024 году.

Внедрение ИИ продолжает бешеными темпами. Даже Microsoft, известная своей любовью ничего не менять, впервые за десятилетие анонсировала отдельную кнопку на клавиатуре для вызова ИИ ассистента. А еще Steam немного разочаровал поклонник старины и отменил поддержку Windows 7 и 8.1.

Новые технологии несут появление новых преступлений. Теперь это не просто кража денег с карты или информации по аккаунту. Воры начали виртуальные изнасилования и феерические аферы с вымышленными людьми, существующими только в сети. Современная правовая система должна быстро реагировать на такие изменения, потому что мошенники активно подстраиваются под современные реалии.

Компания OnePlus представила новый будущий хит среднего сегмента OnePlus Ace 3. Металлический корпус, благородные цвета, да и начинка не подвела. Также порадовали характеристики будущего Realme 12 Pro Plus. Качественные камеры постепенно достаются и бюджетным смартфонам.

Xiaomi представила свою линейку Note на индийском рынке и анонсировала там же выход новых Poco X6 Poco X6 Pro. Все смартфоны интересны, вот только лучше немного подождать, потому что на старте продаж они будут немного переоценены. Samsung наконец-то официально объявила дату презентации линейки S24, а Apple и Google продолжают ломать свои уже выпущенные смартфоны новыми прошивками.

Ну и, конечно, не обошлось без новостей от Илона маска и порции дичи. Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном новостном дайджесте: