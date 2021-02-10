Realme 12 Pro и 12 Pro+ получили сертификацию, раскрывшую их названия

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Сертификация указывает на Скорый релиз

Realme 12 Pro и 12 Pro+ получили сертификаты TDRA в ОАЭ, что свидетельствует о том, что эти устройства приближаются к официальному выпуску. Realme 12 Pro имеет номер модели RMX3842, тогда как Realme 12 Pro+ имеет код RMX3840. Ранее оба устройства фигурировали в базах данных платформ сертификации в Индонезии и Индии.



Индонезийские и индийские сертификаты содержали номера моделей, но не раскрывали их названия. Сертификаты TDRA подтвердили окончательные названия обоих смартфонов. По всей вероятности, серия Realme 12 Pro дебютирует в начале 2024 года. Ожидается, что она будет конкурировать с Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+.



Согласно сообщениям, Realme 12 Pro и 12 Pro+ получат OLED-экран с изогнутыми краями, разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц. Ожидается, что оба смартфона будут оснащены процессором Snapdragon 7 Gen 3.



Realme 12 Pro будет иметь 32 МП телефотокамеру Sony IMX709 с поддержкой 2-х оптического масштабирования. Realme 12 Pro+ может получить 64 МП камеру OmniVision OV64B с 3-х оптическим зумом.

Источник: TheTechOutlook