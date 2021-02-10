Realme 9 Pro+ будет следить за здоровьем пользователя

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Смартфон получит пульсометр

О том, что наш ждет анонс семейства Realme 9 говорят давно и настойчиво. Все идет к тому, что презентация Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+, которая должна пройти 15 февраля, не преподнесет сюрпризов. О новинках мы будем знать все еще до их релиза. И в этом заслуга не только сетевых информаторов, но и самой компании.

Сегодня производитель выложил в сеть тизер, который указывает на то, что Realme 9 Pro+ сможет измерять такой биологический показатель владельца как сердечный ритм. Судя по изображению, датчик для измерения сердечного ритма интегрируют в дисплей. Такое решение не в диковинку и на рынке уже есть устройства, позволяющие измерять сердечный ритм, используя камеру смартфона или датчик встроенный в экран. Еще несколько лет назад Samsung устанавливала пульсометр на свои флагманы, но с появлением носимых гаджетов отказалась от этой практики.

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Известно, что Realme 9 Pro+ предложит чип Dimensity 920, батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, 6,43-дюймовую AMOLED‑панель с частотой обновления 90 Гц и тройную тыльную камеру, где в качестве главного датчика предложат Sony IMX766 на 50 Мп и оптическим стабом.

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Источник: EqualLeaks﻿