Больше деталей о Realme 9 Pro

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Состязание китайских компаний за кошелек пользователей — нам на пользу. Пожалуй, только этот фактор является сдерживающим для того, чтобы ценники на смартфоны не взлетели до небес в условиях дефицита комплектующих и пандемии. И в этой драке за лояльность пользователей далеко не последнюю роль играет Realme.

Характеристики и цены устройств Realme, как правило, радуют и заставляют все чаще делать выбор в пользу них. Очередным претендентом на популярность станет Realme 9 Pro, ценник на который в Индии должен стартовать с отметки $227. Именно на такую стоимость нас ориентирует один из инсайдеров, который к тому же выложил перечень характеристик устройства.

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Сообщается, что Realme 9 Pro предложит 6,59-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 695 5G и 4/6/8 Гб оперативной памяти. В активе смартфона будет до 128 Гб постоянной памяти, фронтальная камера на 16-мегапикселей, боковой сканер отпечатков пальцев, операционная система Android 12 и тройная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч и предложат быструю зарядку на 33 Вт.

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Источник: twitter