Realme 9, Realme 9 5G и Realme Pad mini вышли на рынок Европы

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Ценники уже не так гуманны, как в Азии

Сегодня компания устроила анонс двух смартфонов и планшета для рынка Европы. Realme 9 и Realme Pad mini получили тот же набор характеристик, который предлагают гаджеты на рынке Индии, а вот Realme 9 5G хоть и не изменился до неузнаваемости, но получил ряд серьезных отличий от азиатской версии.

Realme 9 5G в Европе сменил Dimensity 810 на Snapdragon 695 и на передней панели установили 120-герцовый экран диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+. Основная камера также обладает тремя датчиками изображения, но вместо главного модуля на 48 Мп предложили сенсор на 50 Мп, который работает в тандеме с ультрашириком на 8 Мп и датчиком глубины на 2 Мп.

Прочие характеристики идентичны: аккумулятор емкостью 5000 мАч, быстрая зарядка на 18 Вт, операционная система Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0, сканер отпечатков пальцев на торце, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гб. Старт продаж Realme 9 5G запланирован на 17 мая и за него запросили 260 евро.

Realme 9 4G предлагает 6,4-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, чип Snapdragon 680, батарейку на 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, селфи-камеру на 16 Мп и тройную тыльную камеру 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп. За версию с 6/128 Гб памяти запросили 280 евро.

Realme Pad Mini обладает 8,7-дюймовым ЖК-дисплеем, чипсетом UNISOC T616 и батареей емкостью 6400 мАч. За версию с Wi-Fi и 3/32 Гб памяти просят180 евро, вариант с поддержкой LTE и 4/64 Гб обойдется в 230 евро.

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Источник: gsmarena