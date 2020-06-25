Realme активно обновляет смартфоны до Android 10. Кого обрадовали на этот раз?

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Realme начала обновлять до Android 10 ещё один свой смартфон —﻿ на этот раз порадают пользователей, купивших устройство 2018 года. Пока что обновление доступно не всем, но скоро перейти на новую версию Android сможет каждый.

Realme 2 Pro

Обновлять начали запущенный в сентябре 2018 года Realme 2 Pro, сейчас новая версия Realme UI на базе Android 10 доступна ограниченному числу пользователей. Прошивка получила номер сборки RMX1801EX_11.F.07﻿, но здесь важно уточнить, что Realme настоятельно рекомендует всем, кто захочет обновиться сначала перевести свой смартфон на прошивку RMX1801EX_11_C.31﻿.

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По словам Realme, установившие апдейт пользователи могу рассчитвать на получение всего спектра новых функций, что представила Google в Android 10. Среди них продвинутое управление жестами, повышенная конфиденциальность и цифровое благополучие.

Ещё появились новые анимации, генерация случайных MAC-адресов и оптимизированный жест для скриншота.

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Источник: gsmarena