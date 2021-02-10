Realme Book показали со всех сторон

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Realme готовит ноутбук в стиле MacBook

В прошлом месяце стало известно, что в большой семье устройств Realme появится ноутбук. Сама компания не скрывает своих планов выпустить лэптоп и сообщает, что «он скоро появится». Фоточки Realme Book в сети уже появлялись, но хорошим качеством они не отличались. Благодаря известному сетевому информатору @OnLeaks и мы можем увидеть качественные рендеры новинки.

Перед нами ноутбук, дизайн которого очень схож с тем, который предлагает Apple MacBook. На правой грани расположился 3,5 мм разъем для наушников и один порт USB-A, а слева — парочка разъемов USB Type-C.

По данным источника Realme Book предложит 14-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, а также в зависимости от модификации чипы от Intel 11-го поколения Core i3 или Intel Core i5. Работает лэптоп под управлением Windows 10, но с перспективой в дальнейшем получить обновление до Windows 11.

Габариты корпуса Realme Book составили 307х229х16 мм. По слухам, стоить новинка будет $536. Это все, что известно о ноутбуке на данный момент. В планах компании также еще представить и планшет. Скорее всего, представить новинки должны в августе, и они точно будут доступны в Индии.

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Источник: androidauthority