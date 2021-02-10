Realme C35: характеристики и фото выносливой бюджетки

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Бюджетное «железо» упакуют в корпус от более премиальных устройств серии Realme GT

Все мы хорошо знаем номерную линейку смартфонов Realme, а также серию GT, где выходят самые интересные по соотношению характеристики/цена модели. Но есть у бренда и С-серия, в рамках которой компания выпускает недорогие устройства с аккумуляторами большой емкости. Такой же выраженной склонностью к продолжительному времени работы будет обладать Realme C35, анонс которого ждем в скором времени.

В сети появились фотографии и характеристики Realme C35. Судя по ним, визуально смартфон будет неотличим от новинок линейки Realme 9 и повторяет черты realme GT 2. Разве что каплевидный вырез под фронталку позволит отличить аппарат от прочих устройств компании. Известно, что лицевая панель будет отдана под LCD-экран диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+. Емкость батареи составит 5000 мАч и предложат быструю 18-ваттную зарядку.

Аппаратной основой Realme C35 выступит чип UNISOC T616. Предложат 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб. В основу селфи-камеры ляжет датчик Sony IMX355 на 8-мегапикселей, и на тыльной стороне установят сет из трех модулей 50 Мп (f/1.8) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). Обещают 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C и фирменную оболочку Realme UI на основе Android 11. Ценник на Realme C35 может составить $176.

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Источник: notebookcheck