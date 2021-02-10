Realme C67 может быть два: 5G и 4G-версия. Известны все спецификации моделей и дата релиза!

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Похожие, но не одинаковые

Realme подтвердила информацию о скором запуске Realme C67 5G в Индии. Однако вскоре стало известно, что это не все. Бренд может планировать запуск 4G версии устройства на некоторых рынках Юго-Восточной Азии. Утечка показала, что Realme C67 (4G) вскоре дебютирует в Индонезии. Источник также обнародовал ключевые характеристики устройства.

Последние несколько дней компания Realme дразнила появлением нового 5G-телефона для индийского рынка. Сегодня бренд наконец-то подтвердил, что упомянутое устройство будет называться Realme C67, а его анонс состоится в 12 часов дня (по местному времени) 14 декабря в стране.

Официальные постеры, опубликованные брендом, показывают, что Realme C67 5G будет доступна в зеленом и черном цветах. Устройство можно увидеть с круглым модулем камеры с 50-мегапиксельной основной камерой, вспомогательной камерой и светодиодной вспышкой внутри.

Как мы можем видеть из предыдущей информации, смартфоны могут отличаться как внутренне, так и внешне, несмотря на похожее название. Это очень похоже на компании Xiaomi и ее разные версии смартфонов.

Компания подтвердила, что C67 5G поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и будет работать на 6-нм чипсете с поддержкой 5G. Это будет первый телефон бренда с поддержкой 5G связи. Ходят слухи, что он может быть оснащен чипсетом Dimensity 6100+. Компания не раскрыла никаких других подробностей об устройстве.

А вот 4G-модель может поставляться с SoC Snapdragon 685 и будет иметь 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ/256 ГБ постоянной памяти.

Robby через Facebook раскрывает и некоторые другие характеристики Realme C67 (4G): спереди смартфон будет иметь 8-мегапиксельную камеру, задняя панель будет оснащена 108-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HM6 и 2-мегапиксельным вспомогательным объективом. Устройство будет работать от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Realme C67 4G будет поставляться с ОС Android 14 на базе Realme UI E, которая будет поддерживать функцию уведомлений Mini Capsule.

Слухи вокруг C67 5G утверждают, что его цена составит от 12 000 до 15 000 рупий (~ от $ 143,99 ).

Этот тизер, вероятно, относится к распространению широкого использования технологии 5G в Индии с помощью доступных смартфонов. Серия Realme C – одна из самых доступных линеек смартфонов бренда, и, скорее всего, именно Realme C67 5G, о котором ходят слухи, и является тем смартфоном, который изображен в этом тизере.

А вот цена за 4G-версию смартфона в Индонезии, вероятно, составит около 135 долларов США.

Источник: gizmochina