Realme GT 2 Pro будет наполнен новациями

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Realme продолжает ловить хайп на теме предстоящего выхода realme GT 2 Pro. Неделю назад она сообщила, что 20 декабря устроит презентацию новинки серии Realme GT. Вполне предсказуемо многие посчитали, что сегодня компания наконец-то презентует новинку, которая станет вторым по счету флагманом на рынке с Snapdragon 8 Gen 1.

В итоге полноценный анонс Realme GT 2 Pro сегодня проводить не стали. Компания лишь устроила онлайн-презентацию фишек, которые предложит этот смартфон. Начать было решено с того, что рассказали о том, что Realme в поте лица работает над тем, чтобы производить будущий флагман из переработанных материалов. При этом компания посчитала своим долгом «пройтись» по тем компаниям, кто отказался от комплектного зарядного устройства. По мнению Realme, отказ от зарядки отнюдь не означает заботу об окружающей среде.

В Realme GT 2 Pro компания намерена использовать материал на биологической основе при изготовлении тыльной крышки. Сырье успешно прошло испытание на прочность, ударопрочность и температурные режимы. Все идет к тому, что новый материал станет основным для смартфонов в ближайшие 10 лет. А также Realme надеется на то, что ее примеру последуют и другие компании, чтобы в итоге добиться углеродной нейтральности.

Сообщила компания и о том, что внешний облик Realme GT 2 Pro создан промышленным дизайнером Наото Фукасавой, который причастен к «чемоданному» стилю Realme GT Master Edition. Усовершенствовали и NFC, который будет работать на 360°, и вся верхняя часть смартфона позволит считывать сигнал NFC.

Еще одной новацией Realme GT 2 Pro станет широкоугольный датчик с углом обзора 150 градусов, который компания именует как «рыбий глаз». Декларируется увеличение области обзора на 20% по сравнению с шириком с углом обзора 128 градусов. Обещано, что новый сенсор «откроет новый мир с более широким визуальным воздействием и улучшением глубины резкости». Предложили также режим съемки звездного неба (астрофотографию).

Еще одной фишкой новинки станет матричная система из 12 антенн, впервые реализованная в мобильном устройстве. Заявлено, что новая технология позволит увеличить скорость работы в сетях пятого поколения и скорость Wi-Fi на 20%. Realme GT 2 Pro предложит поддержку 48 основных частотных диапазонов по всему миру и сможет без проблем работать в сотовых сетях в 150 странах и регионах. Еще одно ее преимущество — лучшее соединение при слабом сигнале. Более подробно о самой разработке компания должна рассказать во время презентации. А вот дату анонса Realme GT 2 Pro компания так и не озвучила, ограничившись заявлением, что дебютирует он до Праздника Весны (1 февраля 2022г.).

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Источники: mydrivers, mydrivers