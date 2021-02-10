Realme GT 5 и GT 5 Pro – мощное продолжение серии, первые технические характеристики

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Флагманы.. Только ли в рамках бренда Realme?





Realme готовится представить свой новый флагманский смартфон Realme GT 5 уже в этом месяце на китайском рынке. Хотя точная дата презентации еще не раскрыта, появляются некоторые детали об этом устройстве. Кроме того, в интернете появились слухи о возможном выпуске Realme GT 5 Pro с более мощными характеристиками.



Ожидается, что Realme GT 5 будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 2, в то время как GT 5 Pro получит будущий чип Snapdragon 8 Gen 3, запланированный релиз которого на октябрь этого года. Последние утечки информации утверждают, что GT 5 Pro получит качественный экран с закругленными краями, что подтверждает предварительные утверждения того же источника. Также ранее было отмечено, что экран GT 5 Pro будет поддерживать разрешение 2K и иметь повышенную частоту димминга.

Также будут отличаться зарядки, и здесь преимущество будет именно у младшей модели: в ней планируется два варианта АКБ: 4600 мАч со быстрой зарядкой 240W и 5200 мАч со быстрой зарядкой 150W, в то время как старшая модель будет иметь акцент на беспроводной зарядке: 10 провода 50W по беспроводу. Кроме того, старшая модель также будет поддерживать стандарт быстрой зарядки UFCS (Universal Fast Charging Specification). Это новый стандарт быстрой зарядки, разработанный China Communications Standards Association, который должен быть универсальным для всех производителей смартфонов, независимо от их бренда или операционной системы.



Среди других характеристик известно, что задняя камера Realme GT 5 Pro будет состоять из главной камеры на базе сенсора Sony IMX9 серии и перископической телефотокамеры OmniVision OV64B. К ним присоединится еще одна камера – сверхширокоугольная. Младшая же модель будет использовать Sony IMX 890, о других же камерах информации на данный момент нет.

Конечно, как OnePlus и Xiaomi Realme подхватила тренд на увеличение объемов памяти в максимальных конфигурациях: до 24 Гб ОЗУ LPDDR5x и до 1 Тб постоянной памяти. Вопрос "наше" все еще остается, но этот вопрос нужно задать маркетологам.



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Источник: gizmochina