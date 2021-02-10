Realme GT Neo 2T выйдет за пределы Китая

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Сведения о Realme GT Neo 2 засветились Google Play Console

На этой неделе состоялась премьера Realme GT Neo 2T в Китае, который по своей сути стал усовершенствованной версией Realme GT Neo. На момент презентации не было ясности, выйдет эта модель за пределы домашнего рынка или нет. Но теперь можно говорить с большой долей уверенности, что на глобальном рынке realme GT Neo 2T появится.

В пользу этого говорит появление смартфона в базе данных Google Play Console. Как известно, на территории Поднебесной сервисы Google вещь бесполезная и регистрация в Google Play Console не требуется. Прохождение же регистрации в этом сервисе явно указывает о планах на международную карьеру. О времени выхода на глобальный рынок, не сообщается.

Напомним, что Realme GT Neo 2T обладает AMOLED-экраном диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+, чипсетом Dimensity 1200AI с акцентом на искусственный интеллект, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб.

В активе смартфона фронтальная камера на 16 Мп и три сенсора на задней панели 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Питает Realme GT Neo 2T батарейка емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Предложили поддержку NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и стереодинамики с Dolby Atmos. В качестве программной платформы установили операционную систему Android 11 с надстройкой Realme UI 2.0.

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Источник: 91mobiles