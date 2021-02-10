Представлен Realme GT Neo 2T: доступная альтернатива OnePlus Nord 2

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Компания выпустила доработанный вариант Realme GT Neo

Сегодня Realme представила смартфон Realme GT Neo 2T, название которого указывает на то, что это еще одна версия второго поколения realme GT Neo или его усовершенствованный вариант. По факту же перед нами немного доработанный вариант первого GT Neo.

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Realme GT Neo 2Т предлагает 6,43-дюймовый AMOLED‑дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 360 Гц. На сам экран приходится 91,7% лицевой панели и его пиковая яркость составила 1000нит.

В основе Realme GT Neo 2T лежит процессор Dimensity 1200AI. Обладает смартфон 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4x, 128/256 Гб постоянной UFS 3.1 и есть функция виртуального расширения оперативки до 7 Гб. Для селфи есть модуль на 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили три датчика изображения 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросъемка).

Имеется поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, предложили порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников, линейный движок и парочку стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos. Габариты устройства составили 158,5х73,3х8,4 мм при весе 186 грамм. Работает смартфон под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч и предложили быструю зарядку на 65 Вт.

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Заказать Realme GT Neo 2T в Китае можно уже сегодня, а продажи стартуют 1 ноября. На выбор предложили три модификации: 8/128 Гб — $328, 8/256 Гб — $359 и 12/256 Гб — $406.

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Источник: mydrivers