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Realme GT Neo 3: эталонный смартфон и самое здравое приобретение в своем классе?

08.05.2022 503 4

Ожидание следующего смартфона серии Realme GT Neo было недолгим. realme GT Neo 2 вышел в сентябре прошлого года. И вот, следующий — спустя всего полгода. Встречаем смартфон среднего класса Realme GT Neo 3. Он вышел быстрым, с приличной автономностью и хорошими камерами. В общем идеальный вариант для покупки в тяжелые времена…или преемник не смог?

 

Realme GT Neo 3: эталонный смартфон и самое здравое приобретение в своем классе? – фото 1

 

Не факт, что пользователи не предпочтут конкурентов, но Realme GT Neo 3 однозначно смотрится выигрышно по батарее, производительности и скорости заряда. Что еще нравится в новинке — внешность в стиле «умеренная» оригинальность. Сзади ряд версий получили вертикальные полосы для придания эффекта гоночного болида.

 

Realme GT Neo 3: эталонный смартфон и самое здравое приобретение в своем классе? – фото 2

 

Если посмотреть на лицевую поверхность Realme GT Neo 3, то увидите дисплей с тонкими рамками и врезанной фронталкой по центру. Управляющие элементы остались на своих прежних местах, тут царит классика. Единственное отличие от предшественника — решетка для динамика на верхнем торце. OLED-панель тут неплохая и поддерживает повышенную частоту обновления. Единственный недостаток в реалиях его использования — высокий уровень ШИМа.

 

Realme GT Neo 3: эталонный смартфон и самое здравое приобретение в своем классе? – фото 3

 

Герой нашего обзора, как и положено любому современному смартфону, работает на Android 12 с фирменной оболочкой Realme. Кстати, это уже третья версия, шустрая и функциональная. Вот мы и дожили до того момента, когда присутствие чипа MediaTek не вызывает отторжения, а, напротив, смотрится как преимущество.

Тем более, что Realme GT Neo 3 предлагает новый Dimensity 8100, отличный процессор для устройств среднего класса. Продвинутый техпроцесс и итоговая производительность достаточная для всех задач. С ним можно поиграть во что-то «тяжелое» и каких-то серьезных нареканий на производительность не будет.

 

Realme GT Neo 3: эталонный смартфон и самое здравое приобретение в своем классе? – фото 4

 

В Realme GT Neo 3 три камеры с обычной для среднего класса смартфонов схемой: главный датчик, широкий угол обзора и макрокамера. Одно из преимуществ — наличие оптического стаба. По части съемки фото и видео, Realme GT Neo 3 вполне неплох. Днем нет никаких проблем с детализацией, контрастностью и балансом белого. Динамический диапазон тоже в порядке. Но не стоит обольщаться. Ночью камера теряет детали и получить снимок без смаза — задача не из простых.

 

Realme GT Neo 3: эталонный смартфон и самое здравое приобретение в своем классе? – фото 5

 

По части автономности Realme GT Neo 3 довольно экономичен и 5000 мАч вместе с актуальным процессором дают о себе знать. Интенсивно взаимодействовать со смартфоном, не заботясь об уровне заряда, получится в течение дня. В нашем фирменном тесте автономности аппарат прожил 9,5 часа. Если же перейти на обычный режим использования, то розетку придется искать через 1,5 дня. При этом зарядка будет производиться быстро, поддерживается мощность 80 Вт.

 

 

Realme GT Neo 3 — недорогой смартфон на все случаи жизни. У него яркий и четкий экран, шустрый чип, быстрая зарядка и оригинальная внешность. Здесь постарались обойтись без излишеств и маркетинговых заигрываний, которые бы потянули ценник вверх. Это добротный фабричный Китай за который не стыдно и он близок к званию оптимального за свой прайс.

Realme GT Neo 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 08.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
 
рф -2
хохлу два заряда заредите, нацик херов
08.05.2022 16:06
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Снегирев Денис 0
Шкода, що у китайців підтримка смартфонів не більше 2-3 років. А в цілому, вже давно вийшли на якість того ж Самсунга.
08.05.2022 16:04
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0123 0
10500 ?
мені дайте два!
08.05.2022 15:14
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Снегирев Денис 0
10 500 грн, то навряд. Якщо навіть з Аліка замовляти, то мабуть мито платити треба за покупки більше 150 доларів. Хоча все одно буде дешевше ніж купувати в Україні у сіровозів. Проблема поки що з нашими поштовими компаніями, які поки що не налагодили прийом товарів з Китаю. Мої замовлення з Аліка вже два с половиною місяці лежать.
08.05.2022 16:13
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Realme GT Neo 3: эталонный смартфон и самое здравое приобретение в своем классе?