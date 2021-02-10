Realme GT Neo 3: эталонный смартфон и самое здравое приобретение в своем классе?

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Ожидание следующего смартфона серии Realme GT Neo было недолгим. realme GT Neo 2 вышел в сентябре прошлого года. И вот, следующий — спустя всего полгода. Встречаем смартфон среднего класса Realme GT Neo 3. Он вышел быстрым, с приличной автономностью и хорошими камерами. В общем идеальный вариант для покупки в тяжелые времена…или преемник не смог?

Не факт, что пользователи не предпочтут конкурентов, но Realme GT Neo 3 однозначно смотрится выигрышно по батарее, производительности и скорости заряда. Что еще нравится в новинке — внешность в стиле «умеренная» оригинальность. Сзади ряд версий получили вертикальные полосы для придания эффекта гоночного болида.

Если посмотреть на лицевую поверхность Realme GT Neo 3, то увидите дисплей с тонкими рамками и врезанной фронталкой по центру. Управляющие элементы остались на своих прежних местах, тут царит классика. Единственное отличие от предшественника — решетка для динамика на верхнем торце. OLED-панель тут неплохая и поддерживает повышенную частоту обновления. Единственный недостаток в реалиях его использования — высокий уровень ШИМа.

Герой нашего обзора, как и положено любому современному смартфону, работает на Android 12 с фирменной оболочкой Realme. Кстати, это уже третья версия, шустрая и функциональная. Вот мы и дожили до того момента, когда присутствие чипа MediaTek не вызывает отторжения, а, напротив, смотрится как преимущество.

Тем более, что Realme GT Neo 3 предлагает новый Dimensity 8100, отличный процессор для устройств среднего класса. Продвинутый техпроцесс и итоговая производительность достаточная для всех задач. С ним можно поиграть во что-то «тяжелое» и каких-то серьезных нареканий на производительность не будет.

В Realme GT Neo 3 три камеры с обычной для среднего класса смартфонов схемой: главный датчик, широкий угол обзора и макрокамера. Одно из преимуществ — наличие оптического стаба. По части съемки фото и видео, Realme GT Neo 3 вполне неплох. Днем нет никаких проблем с детализацией, контрастностью и балансом белого. Динамический диапазон тоже в порядке. Но не стоит обольщаться. Ночью камера теряет детали и получить снимок без смаза — задача не из простых.

По части автономности Realme GT Neo 3 довольно экономичен и 5000 мАч вместе с актуальным процессором дают о себе знать. Интенсивно взаимодействовать со смартфоном, не заботясь об уровне заряда, получится в течение дня. В нашем фирменном тесте автономности аппарат прожил 9,5 часа. Если же перейти на обычный режим использования, то розетку придется искать через 1,5 дня. При этом зарядка будет производиться быстро, поддерживается мощность 80 Вт.

Realme GT Neo 3 — недорогой смартфон на все случаи жизни. У него яркий и четкий экран, шустрый чип, быстрая зарядка и оригинальная внешность. Здесь постарались обойтись без излишеств и маркетинговых заигрываний, которые бы потянули ценник вверх. Это добротный фабричный Китай за который не стыдно и он близок к званию оптимального за свой прайс.