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Realme GT Neo 3 Lite – стоит ли внимания?

31.03.2022 890 3

Realme GT Neo 3 Lite﻿ оказался очередным клоном

Многие ждали горячую новинку от Realme, но холдинг BBK как всегда радует нас похожими друга на друга смартфонами. И Realme GT Neo 3 Lite явный тому пример.

Realme GT Neo 3 Lite

Такой же хороший дисплей Amoled 6.62" FHD+, с отличной цветопередачей. Шустрый процессор Snapdragon 870, установленный также в POCO F3, который не тротлит и не плохо показывает себя в играх.

 

Результаты тестов:

  • Antutu: 701280;
  • GeekBench Single Score: 1012;
  • GeekBench Multi Score: 3397.

Аппарат обладает 3 неплохими камерами: основной модуль на 64 MP и два дополнительных на 8 MP и 2 MP соответственно. Телефон выйдет с 6/8/12GB оперативной памяти на выбор и 128/256/512GB постоянной памяти.

 

Основное отличие realme GT Neo 3 Lite﻿ от обычного GT Neo 3 – это батарейка на 5000mAh, что на 500 больше чем у старшей, но без 150 ватной зарядки. Остальное все идентично старшему брату – ﻿Android 12, стереодинамики и отсутствие разъёма 3.5 мм.

 

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Realme GT Neo 3 Lite – стоит ли внимания?
Автор: Алексей Краевой Дата публикации: 31.03.2022

Комментарии

nuraddin rozmetov 0
Там разница небольшая вроде между 870 и 865+. Оба проца хороши.
31.03.2022 21:06
Den Snig 2
Самый классный дракон до сих пор это 870. Если цена будет адекватная в районе 300-330 долларов, то будет хитом продаж.
31.03.2022 19:13
Краевой Multi Kids 0
Еще есть 865+, производительность такая же, а тротлинга еще меньше. Ктомуже 865+ флагманский, а 870 субфлагман.
31.03.2022 19:37

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Realme GT Neo 3 Lite – стоит ли внимания?