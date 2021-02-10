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Realme GT Neo 3 Lite﻿ оказался очередным клоном

Многие ждали горячую новинку от Realme, но холдинг BBK как всегда радует нас похожими друга на друга смартфонами. И Realme GT Neo 3 Lite явный тому пример.

Такой же хороший дисплей Amoled 6.62" FHD+, с отличной цветопередачей. Шустрый процессор Snapdragon 870, установленный также в POCO F3, который не тротлит и не плохо показывает себя в играх.

Результаты тестов:

Antutu: 701280;

GeekBench Single Score: 1012;

GeekBench Multi Score: 3397.

Аппарат обладает 3 неплохими камерами: основной модуль на 64 MP и два дополнительных на 8 MP и 2 MP соответственно. Телефон выйдет с 6/8/12GB оперативной памяти на выбор и 128/256/512GB постоянной памяти.

Основное отличие realme GT Neo 3 Lite﻿ от обычного GT Neo 3 – это батарейка на 5000mAh, что на 500 больше чем у старшей, но без 150 ватной зарядки. Остальное все идентично старшему брату – ﻿Android 12, стереодинамики и отсутствие разъёма 3.5 мм.

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