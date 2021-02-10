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Realme GT Neo 3 вышел за пределы Китая: цена на смартфон

29.04.2022 244 0

Ожидаемо на глобальном рынке компания установила на смартфон ценники существенно выше

С момента выхода Realme GT Neo 3 в Китае прошло больше месяца. За это время успели дважды сделать его ребрендинг в виде OnePlus Ace и OnePlus 10R, и только сегодня аппарат выходит за пределы Китая. Вполне ожидаемо, что первой страной, где доступен realme GT Neo 3 стала Индия. Смартфон привезли также в двух вариантах исполнения с 80-ваттной или 150-ваттной зарядкой.

 

Самое интересное — сколько компания запросила за Realme GT Neo 3. Ожидаемо, стоит аппарат дороже, чем у себя на родине, но тот ценник, который запросили за него, делает его уже далеко не таким привлекательным предложением. Так, за 459 евро может стать обладателем модификации с 8/128 Гб памяти и 80-ваттной зарядкой, а покупка версии с 8/256 Гб (80 Вт) обойдется в 489 евро.

 

Realme GT Neo 3 вышел за пределы Китая: цена на смартфон – фото 1

 

Если же есть желание заполучить топовый вариант с 12/256 Гб памяти и зарядкой на 150 Вт, то здесь стоит быть готовым отдать 533 евро. Напомним, что в Китае за версию с 8/128 Гб памяти запросили $362 (343 евро) и топовый вариант оценен в $440 (417 евро). Похоже, что ценники подгоняли под прайс OnePlus 10R, чтобы не мешать продажам обеих устройств. 

 

Напомним, что Realme GT Neo 3 обладает чипсетом Dimensity 8100, тройной тыльной камерой с ключевым сенсором Sony IMX766 на 50 Мп, оперативной памятью LPDDR5 и постоянной UFS 3.1, 120-герцовой AMOLED-панелью диагональю 6,7 дюйма и разрешением FullHD+. На выбор две версии: АКБ 5000 мАч и быстрая зарядка 80 Вт или аккумулятор емкостью 4500 мАч с 150-ваттной зарядкой.

 

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Источник: gsmarena

Realme GT Neo 3
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.04.2022

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