Realme GT Neo 5: дата запуска и подробности рекордной зарядки на 240 Вт

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240 Вт с 0% до 100% за 9 минут

Ранее в этом месяце Realme подтвердила, что анонсирует Realme GT Neo 5 в феврале. Сегодня бренд опубликовал официальное подтверждение того, что GT Neo 5 будет представлен в 14:00 9 февраля в Китае. В дате запуска, опубликованном брендом, повторяется, что realme GT Neo 5 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 240 Вт.

Как стало известно, устройство может поставляться в двух вариантах аккумулятора. Топовая модель с аккумулятором емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 240 Вт и вариант с аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт. Вероятно, эти устройства будут иметь разный дизайн задней панели, но остальные характеристики будут одинаковыми для обоих вариантов батареи.

Зарядкой мощностью 240 Вт пользователи смогут зарядить смартфон с 0 до 100% за 9 минут. 0-50 может занять примерно 3–4 минуты, поскольку начальные этапы зарядки являются самыми быстрыми. Аккумулятор устройства полностью зарядится и будет готов работать остаток дня быстрее, чем вы допьете утреннюю чашку кофе.

Смартфон имеет графеновую пластину, рассеивающую тепло внутри. А также гораздо больше датчиков, чем обычно, которые контролируют все при зарядке. Самое важное, что производитель гарантирует, что эта технология будет хорошо функционировать в течение 1600 циклов зарядки без значительного уменьшения емкости.

Ожидается, что Realme GT Neo 5 будет иметь 6,74-дюймовую OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Он будет оборудован сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

Версия чипсета будет Snapdragon 8 Plus Gen 1 с пониженной тактовой частотой.

Устройство будет оснащено до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 1 ТБ накопителя UFS 3.1. Ожидается, что он выйдет из ОС Android 13 и Realme UI 4.0 на борту. Для селфи Realme GT Neo 5 будет иметь 16-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX890 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельный ультраширокий объектив и 2-мегапиксельная макрокамера.

Источник: gizmochina