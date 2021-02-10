Realme GT Neo 5 SE – игровой смартфон с премиальным экраном всего от 10 843

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Эту распродажу действительно можно назвать одним из лучших, идет только второй день, а крутых предложений хоть отбавляй. И мы нашли для вас настоящее сокровище для тех, кто хочет играть в игры с максимальным комфортом.



Но обо всем по очереди – встречает нас 6.7' 1.5к экран с частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью до 1400 нит в HDR, без шима. Идеальный вариант для геймеров – глаза не будут уставать от длинного гейминга.











Следующее из преимуществ – его процессор. Snapdragon 7 Plus Gen 2 является почти копией Snapdragon 8 Plus Gen 1, то есть это уровень флагманских смартфонов в прошлом году. Кстати, система охлаждения здесь крутая – его тротлинг минимальный, даже не выходит в "желтую" зону, а значит в длинных раундах просадки фпс со временем не будет.









Относительно камер – это не самая сильная сторона этого смартфона, на них здесь сэкономили, и ночью вы вряд ли сможете получить качественные снимки. Однако днем – с ними абсолютно все ок. Размер сенсора – 1/2. Однако этот смартфон с самого начала не об этом - он о мощности, об играх, о качественном потреблении контента.





Из приятного еще можно отметить аккумулятор и скорость зарядки – аккумулятор на 5500 мАч и быстрая зарядка в 100 Вт сделает так, чтобы вы смогли играть как можно дольше. А как вы поняли, играть на этом смартфоне сплошное удовольствие,





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