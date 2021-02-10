Realme GT5 Pro – флагман от легендарной компании со 144 Гц и 4500 нит дисплеем, топовым Snapdragon 8 Gen 3 всего от 19 317

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Мегавозможности топового смартфона

Realme GT5 Pro – новый флагман компании, который делает вызов топовым устройствам и радует своих пользователей непревзойденными возможностями.

Смартфон смотрится очень стильно, большой круглый блок камер – тренд этого сезона хорошо сочетается с задней панелью из экокожи. Грани изготовлены из металла. Дисплей имеет скругление по краям, что делает смартфон несколько уже конкурентов.

GT5 Pro получил достаточно большой 6.78″ AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1.5K и пиковой яркостью 4500 нит. О дисплее только одобрительные отзывы

Realme GT5 Pro получил не только топовый дизайн и экран, но и железо. В частности новый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которым сейчас начинают оснащаться все флагманы.

Еще одна сильная сторона Realme GT5 Pro – это крутые камеры. Здесь установлен блок, объединяющий три камеры: основной модуль с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией - Sony LYT-808, перископный телефото на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Думаю не стоит говорить, что смартфон фотографирует отлично.

Кроме этого, смартфон получил достаточно большую батарею 5400 мАч и скорость зарядки на 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной. Также девайс имеет NFC, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. А вот защита от воды и пыли не порадовала – IP64.

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Realme GT5 Pro 12/256 GB - от 19 317 грн ($511﻿)