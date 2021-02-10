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Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины, проверено – работает!

28.03.2023 2755 5

Наконец-то можно снова без проблем заказывать себе товары из Aliexpress﻿

Все мы прекрасно знаем, что в связи с полномасштабной войной, вызванной нашим оконченным соседом, долгое время мы не могли заказывать посылки с Aliexpress. Теперь такая возможность есть, но заказы в прифронтовые области такие как Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Харьковская и Сумская до сих пор недоступны.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины, проверено – работает! – фото 1

 

Поэтому людям из этих областей приходится просить своих знакомых из городов куда посылки доезжают и затем пересылать внутри страны, либо делать сложные манипуляции с переадресациями, что тоже требует дополнительного времени и средств. Но, оказывается, есть хитрость, которая поможет вам получить посылку прямо в ваш город. Конечно, главное, чтобы там было работающее отделение почты.

 

После того, как мы закончили выбор нужного нам товара на AlliExpres, мы переходим к его заказу. Поэтому при заказе нам нужно указать, куда именно нужно отправлять посылку, и вот здесь мы прибегнем к этой уловке. В регионе мы обычно указываем Украину. Где поле: персональная информация, указываем имя и фамилию лица, кому именно будет доставлена посылка, ниже – вписываем номер телефона.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины, проверено – работает! – фото 2

 

В полях, где непосредственно нужно указать адрес, мы делаем следующим образом, именно здесь максимальное внимание... В первом поле мы вручную вписываем свой реальный адрес, с областью, городом и индексом. Обратите внимание, что все это пишем в одном поле. Следующая строчка, где нужно указывать номер квартиры – мы пропускаем.

 

Следующие два поля, где мы можем только выбирать город ставим Киев, можно, конечно, и другие, главное, чтобы не прифронтовые города, но я советую вам выбрать именно его. И последнее поле, где индекс указываем реальный. Это нужно для Укрпочты.

 

Сохраняем данные и все, что нам остается – ждать своей посылки. Кстати, у нас есть прекрасный Телеграмм канал andro-price (Aliexpress) , в котором мы подбираем для Вас интересные товары с самыми вкусными ценами, уникальными предложениями и купонами, поэтому советую подписаться.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины, проверено – работает! – фото 3

 

Этот метод работает через любого почтового оператора. Информацией поделились подписчики youtube канала Andro-news, уже неоднократно проверявшие этот трюк, посылки приезжали даже в города, находящиеся в 40 км от линии фронта.

 

Также хотелось бы показать как почистить Cookie файлы, чтобы у вас не отображалась русская версия Aliexpress. Зайдите в раздел история в настройках или нажмите комбинацию клавиш CTRL+H. Затем удалите файлы Cookie как показано на картинке ниже.

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины, проверено – работает! – фото 4

 

Поэтому пользуйтесь этим маленьким лайфхаком и сэкономьте заказывая себе интересные товары из Aliexpress.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 28.03.2023

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
 
Вадим 2
А як це у вас українською інтерфейс для введення даних?
Вбудований гугл-перекладач? )
28.03.2023 16:18
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Ричи 3
А правильно растаможить дорогой товар? Есть и возможность как-то связаться с продавцом и попросить его указать цену посылки ниже, чем она есть?
28.03.2023 16:01
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Володимир 0
Навіть якщо продавець вкаже ціну нижче 150€, то з вірогідністю 3 до 1 всеодно прийдеться платити розтаможку, це у випадку, якщо їде укрпоштою, на міст експрес шанс не платити розтаможку вище, з 2 телефонів, що замовляв і, що їхали міст експресом, жоден не треба було розтаможувати.
28.03.2023 16:10
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Роман 3
В Суми доставляють нормально, в адресі нічого не змінював
28.03.2023 15:59
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Alex -2
28.03.2023 15:54
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