Realme GT5 Pro получит более длинную поддержку новых версий Android, быстрый USB и до 1 Тб памяти

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МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В преддверии анонса 7 декабря компания Realme продолжает раскрывать возможности своего нового топового смартфона GT5 Pro. И эти характеристики поражают.

Во-первых, производитель подтвердил, что GT5 Pro получит 3 больших обновления операционной системы Android и 4 года обновлений безопасности. То есть, поддержка смартфона будет продолжаться по меньшей мере до 2027 года и устройство сможет официально получить Android 17.

Во-вторых, флагман от Realme будет оснащен скоростным интерфейсом передачи данных USB 3.2, который в 10 раз быстрее обычного USB 2.0 - 5 гб/сек против 480 мб/сек - разница существенная.

И в-третьих, Realme GT5 Pro получит встроенную память объемом до 1 Тб – этот тренд уже понемногу становится стандартом, что очень круто, может, наконец, мы отойдем от смартфонов на 128 Гб памяти в минималке.

Ожидается, что смартфон будет оснащен топовым чипом Snapdragon 8 Gen 3, экраном 2K с частотой 144 Гц и яркостью до 4500 нит в HDR, достойной камерой и другими флагманскими характеристиками. Единственное, о чем, к сожалению, не сообщают с флагманского – будет ли наличие IP68.

Источник - GSMarena