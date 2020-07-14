Realme начнет выпускать по-настоящему автономные смартфоны

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Прогресс не стоит на месте. Сегодня от смартфона требуется не столько скорость работы системы (она и так у большинства аппаратов на, как минимум, приемлемом уровне), сколько результаты фотосъемки и время работы от одного заряда. И если с фотовозможностями все более-менее понятно, то автономность до сих пор может не радовать, даже если вы потратите уйму денег на новый гаджет.

Но радует то, что многие производители уже давно поняли, что от увеличения размера батарейки будут сплошные плюсы. А ведь многим даже привычных 4000 мАч не хватает, требуют больше. И вот, один из самых перспективных новичков на рынке, Realme, решил ответить на этот спрос. Согласно недавнему посту в Инстаграме компании, нас ждет новый смартфон с отличной батарейкой емкостью в 6000 мАч!





Пост был опубликован на странице Палсона И, директора по маркетингу бренда. Новое устройство с таким мощным аккумулятором, скорее всего, будет представлено на рынке Индонезии совсем скоро. Новинка будет вмещать самую большую батарейку в модельном ряде компании. К сожалению, найти подробности об этом смартфоне нереально. Остается только надеяться, что такой аккум будет соответствовать адекватным техническим характеристикам. Но, зная Realme, вряд ли нас ждет что-то совсем дохлое.





Интересно, что эта официальная информация уже пару недель ходит по Сети в виде слухов. Несколько недель назад в базе данных компании TUV Rheinland был замечен смартфон Realme с номером BLP793 и емкостью батареи 6000 мАч. Естественно, других данных раскрыто в сертификационных документах не было. Надеемся, что в ближайшее время компания предоставит больше информации.





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Источник: 91mobiles.com