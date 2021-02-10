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Realme обещает смартфон с новым чипом Qualcomm

19.05.2021 87 0

Snapdragon 778G станет «сердцем» нового смартфона от Realme

Сегодня ассортимент мобильных платформ Qualcomm пополнился еще одной — Snapdragon 778G. Чип найдет свое применение в смартфонах среднего сегмента с поддержкой сетей пятого поколения. Когда появятся на рынке первые устройства с ним на борту, неизвестно. Но, возможно, имя того, кто первым предложит новый процессор мы уже знаем.

 

Realme обещает смартфон с новым чипом Qualcomm – фото 1

 

На днях инсайдеры сообщили, что Honor могла застолбить за собой право первой вывести на рынок смартфон с Snapdragon 778G и им может стать Honor 50. Сама компания никак не комментирует этот слух и не выдает своего желания заполучить новейшую платформу Qualcomm. Тогда как Realme, напротив, решила открыто заявить о том, что она выпустит аппарат с ней на борту.

 

Компания опубликовала тизер, указывающий на то, что компания готовит к дебюту модель с кодовым именем «Quicksilver», в основе которой будет лежать чипсет Snapdragon 778G. Больше никаких подробностей не приводится. Можно лишь строить догадки, что новинка станет частью семейства Realme X или Realme GT.

 

Realme обещает смартфон с новым чипом Qualcomm – фото 2

 

Напомним, что Snapdragon 778G изготовлен по 6-нанометровой технологии, предлагает восемь вычислительных ядер Kryo 670 с частотой 2,4 ГГц и видеоускорителем Adreno 642L. Смартфоны с этим чипом на борту могут предлагать дисплеи разрешением FullHD+ c частотой обновления до 144 Гц, камеру на 192 Мп и сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic или 3D Sonic Max.

 

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Источники: mydrivers, 91mobiles

Realme Snapdragon 778G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.05.2021

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