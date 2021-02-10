Realme обещает смартфон с новым чипом Qualcomm

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Snapdragon 778G станет «сердцем» нового смартфона от Realme

Сегодня ассортимент мобильных платформ Qualcomm пополнился еще одной — Snapdragon 778G. Чип найдет свое применение в смартфонах среднего сегмента с поддержкой сетей пятого поколения. Когда появятся на рынке первые устройства с ним на борту, неизвестно. Но, возможно, имя того, кто первым предложит новый процессор мы уже знаем.

На днях инсайдеры сообщили, что Honor могла застолбить за собой право первой вывести на рынок смартфон с Snapdragon 778G и им может стать Honor 50. Сама компания никак не комментирует этот слух и не выдает своего желания заполучить новейшую платформу Qualcomm. Тогда как Realme, напротив, решила открыто заявить о том, что она выпустит аппарат с ней на борту.

Компания опубликовала тизер, указывающий на то, что компания готовит к дебюту модель с кодовым именем «Quicksilver», в основе которой будет лежать чипсет Snapdragon 778G. Больше никаких подробностей не приводится. Можно лишь строить догадки, что новинка станет частью семейства Realme X или Realme GT.

Напомним, что Snapdragon 778G изготовлен по 6-нанометровой технологии, предлагает восемь вычислительных ядер Kryo 670 с частотой 2,4 ГГц и видеоускорителем Adreno 642L. Смартфоны с этим чипом на борту могут предлагать дисплеи разрешением FullHD+ c частотой обновления до 144 Гц, камеру на 192 Мп и сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic или 3D Sonic Max.

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Источники: mydrivers, 91mobiles