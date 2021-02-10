Honor и Qualcomm могли договориться о дебюте чипа Snapdragon 778G в Honor 50

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Honor 50 может быть первым на рынке с новейшим 6-нм процессором от Qualcomm

Нам обещают, что в конце мая должна состояться премьера семейства Honor 50, которое будет работать на чипах Qualcomm. Буквально вчера пришло сообщение, что базовая версия серии получит процессор с индексом SM7325 и мнения сетевых источников разделились. Кто-то посчитал, что речь идет о Snapdragon 775, а кто-то уверенно говорил, что это Snapdragon 775G. Но так может случиться, что неправы будут обе стороны.

Сегодня в сети появилась информация, что Honor 50 получит эксклюзивное право первым предложить новый чип Snapdragon 778G (SM7325). Сообщается, что это будет платформа, изготовленная по 6-нанометровой технологии, обладающая 8 ядрами Kryo 670 (кастомные ядра Cortex-78) с пиковой частотой 2,4 ГГц и графической подсистемой Adreno 642L. Чипсет должен предложить встроенный 5G‑модем Snapdragon X53, ISP Spectra 570L, поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Среди отличительных черт Snapdragon 778G отмечают поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 5 мощностью до 100 Вт.

Ожидается, что Honor 50 получит AMOLED-дисплей диагональю 6,79 дюймов разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц и тройную тыльную камеру, где главный датчик может быть Sony IMX800.

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Источник: mydrivers