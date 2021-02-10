Realme Pad может взбудоражить рынок Android-планшетов
В сети появились подробности о Realme Pad
Нетрудно заметить, что вес и авторитет Realme на мобильном рынке растет с каждым новым продуктом и каждым Android-устройством. Но несмотря на все успехи, у компании еще нет того, что предлагают прочие конкуренты — обеспечение продуктовой интеграции. У нее нет четко и слаженно выстроенной экосистемы.
Realme это хорошо понимает и стремится выстроить собственную экосистему. Компания не так давно выпустила свой первый ноутбук и вскоре должна представить первый планшет — Realme Pad. Не сложно догадаться, что это ответ на выход Xiaomi Mi Pad 5 и премьера новинки должна состояться в сентябре.
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По неподтвержденной информации, Realme Pad получит 90-герцовую AMOLED‑панель диагональю 10,4 дюйма и аккумуляторную батарею емкостью 7100 мАч. Габариты корпуса составят 246х156х6,8 мм и на тыльной стороне установят одиночный блок основной камеры. Для воспроизведения звука предложат систему из четырех динамиков. На уровне предположений — чип будет Snapdragon 768G. В плане стоимости инсайдеры говорят о ценнике в $230 и за такой прайс Realme Pad выглядит весьма интересным приобретением.
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Источник: notebookcheck
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