Быстрая беспроводная зарядка MagDart: как работает на практике

262

Зарядное устройство MagDart заряжает OnePlus 9 Pro ... точнее Realme Flash за час

В этом месяце Realme представила MagDart — систему магнитных зарядных устройств для беспроводной зарядки гаджетов. Одна из зарядок представляет собой достаточно массивную док-станцию мощностью 50 Вт, которая позиционируется как самое мощная в мире. Компания декларирует, что на полную зарядку аккумулятора емкостью 4500 мАч уйдет всего 54 минуты.

Журналисты издания The Verge решили провести тест и проверить, насколько обещания соответствуют действительности и не расходятся ли они с реальностью. Они взяли Realme Flash и зарядку MagDart, которым и устроили испытание на скорость зарядки.

Читать также: Характеристики и изображение бюджетного 5G-смартфона от Realme ﻿

Первое на что репортеры обратили внимание, так это на то, что Realme Flash — это переработанный OnePlus 9 Pro, где изменили набор датчиков в камере. Во многом аппаратное обеспечение идентично и даже прошивку не стали особо переделывать. В меню «О смартфоне» название модели сохранилось OnePlus 9 Pro. Этот факт хорошо демонстрирует то, какие тесные узы связывают OnePlus, Realme и Oppo, где первые две по факту «дочки» последней из названых компаний.

Что касается самого теста, то его результаты подтвердили, что MagDart действительно предлагает высокую мощность зарядки, пусть и не такую как заявила Realme. Через 15 минут после старта зарядки, батарейка Realme Flash была заряжена на 35%, а полчаса достаточно, чтобы восполнить ресурс аккумулятора на 60%. По истечении 45 минут смартфон показал уровень зарядки 82% и через 54 минуты — 95%. На полную же зарядку ушел один час и это чуть дольше, чем было заявлено производителем.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: theverge