Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Realme показала свой аналог Dynamic Island с iPhone 14 Pro

22.02.2023 122 0

Dynamic Island теперь и на Android

В прошлом году Apple представила Dynamic Island, вырезанный в форме таблетки с оптимизированным программным обеспечением на iPhone 14 Pro и Pro Max. В отличие от других новшеств компании эта фишка почти не привлекла внимания китайских коллег по цеху, никто не скопировал ее и уже казалось, что тема закрыта. Но вот внезапно известный инсайдер @OnLeaks опубликовал в своем Twitter фото с невероятной "уникальной" разработкой - Realme Mini capsule.

 

c55

 

Она выполняет схожие Dynamic Island функции и выглядит также подобным образом, но непонятно, как глубоко интегрирована она будет с оболочкой.

Сейчас есть короткий видеоролик с примером того, как именно выглядит этот островок.

 

 

Эту фишку планируют использовать в бюджетной линейке с неймингом C, и первым смартфоном с ней станет будущая модель Realme C55. О его характеристиках почти ничего неизвестно, кроме того, что он получит аккумулятор емкостью 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

 

Читать также: Realme GT Neo 5 Lite: чем пожертвовали ради понижения цены?

 

Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 22.02.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Realme показала свой аналог Dynamic Island с iPhone 14 Pro