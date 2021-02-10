Realme показала свой аналог Dynamic Island с iPhone 14 Pro

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Dynamic Island теперь и на Android

В прошлом году Apple представила Dynamic Island, вырезанный в форме таблетки с оптимизированным программным обеспечением на iPhone 14 Pro и Pro Max. В отличие от других новшеств компании эта фишка почти не привлекла внимания китайских коллег по цеху, никто не скопировал ее и уже казалось, что тема закрыта. Но вот внезапно известный инсайдер @OnLeaks опубликовал в своем Twitter фото с невероятной "уникальной" разработкой - Realme Mini capsule.

Она выполняет схожие Dynamic Island функции и выглядит также подобным образом, но непонятно, как глубоко интегрирована она будет с оболочкой.

Сейчас есть короткий видеоролик с примером того, как именно выглядит этот островок.

Эту фишку планируют использовать в бюджетной линейке с неймингом C, и первым смартфоном с ней станет будущая модель Realme C55. О его характеристиках почти ничего неизвестно, кроме того, что он получит аккумулятор емкостью 4880 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

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Источник: twitter